اللواء يحيى رسول: السوداني أصدر أمراً بمسك الخط الصفري للحدود العراقية

2022/12/27 | 12:52 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الناطق باسم القائد العام اللواء

يحيى رسول، اليوم الثلاثاء، أن وزير

الدفاع ثابت محمد سعيد أكد المضي بنظام

البديل، فيما أشار الى أن ذكرى تأسيس

الجيش العراقي وافتتاح خليجي 25 سيكونان

بيوم واحد.

وقال

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