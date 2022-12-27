كربلاء.. القبض على 6 أشخاص من عائلة أجنبية تمارس

2022/12/27 | 12:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – امنأعلنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، القبض على 6 أشخاص من عائلة أجنبية تمارس "التسول" في المحافظة.

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