2022/12/27 | 12:54 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة المالية، اليوم الثلاثاء، إيقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتباراً من الأول من كانون الثاني 2023.

الوثائق في الرابط أدناه:

https://drive.google.com/file/d/1nXWAB5iF_iLE9sicuVS9_JP-UU5gmokZ/view?usp=drivesdk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية تعلن إيقاف التعيينات والنقل والتنسيب في 2023 (وثائق)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية تعلن إيقاف التعيينات والنقل والتنسيب في 2023 (وثائق)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).