2022/12/27 | 12:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تفاخر التنظيم بتواجده في العديد من الولايات في إفريقيا جنوب الصحراء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد خسارة خليفتين و200 مقاتل في عام 2022 داعش إلى أين؟) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد خسارة خليفتين و200 مقاتل في عام 2022 داعش إلى أين؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).