2022/12/27 | 13:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، جدول الامتحانات التمهيدية المهنية العامة للفروع والتخصصات كافة للعام الدراسي 2023/2022 .

هناك تفاصيل اخرى بخصوص جدول الامتحانات التمهيدية المهنية للفروع والتخصصات كافة المركز الخبري الوطني.

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