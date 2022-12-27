2022/12/27 | 13:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالفيديو..



عقود التعليم العالي يتظاهرون في بغداد للمطالبة بالتثبيت المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. عقود التعليم العالي يتظاهرون في بغداد للمطالبة بالتثبيت) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. عقود التعليم العالي يتظاهرون في بغداد للمطالبة بالتثبيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).