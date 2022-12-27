التهافت على شرائه بعد إلباس أمير قطر البشت لميسّي.. ما رمزيّة هذا الزي التقليدي؟

2022/12/27 | 13:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت لحظة إلباس أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد، ميسّي البشت جدلًا كبيرًا في العالم، على المستوى الرياضي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.إذًا، ما هي رمزية البشت ومكانته في التراث القطري؟

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