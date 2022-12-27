المالية توقف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات

2022/12/27 | 13:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون وفق نسبة الصرف 12/1.

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