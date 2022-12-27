بالوثائق.. تعليمات من المالية: إيقاف التعيينات والصرف سيكون وفق نسبة 12/1

2022/12/27 | 13:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أصدرت وزارة المالية، الثلاثاء، التعليمات الخاصة بصلاحية الصرف في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وذكر بيان للوزارة، أنه "استناداً للصلاحيات المخولة لوزارة المالية بموجب أحكام المادة (١٣ - أولاً) من الفصل الثالث من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( ٦) لسنة ٢٠١٩ المعدل، تم إيقاف التعيينات والنقل والتنسيب والترفيعات والعلاوات والترقيات اعتباراً من الأول من كانون الثاني ٢٠٢٣".

وأشار إلى أن "تنظيم الأمور المالية والقانونية سيكون وفق نسبة الصرف ١٢/١ لحين تشريع قانون الموازنة الاتحادية العامة لسنة ٢٠٢٣ ".

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