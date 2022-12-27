الزراعة المائيّة.. قصّة نجاح جديدة في كربلاء المقدسة

2022/12/27 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجحت شركة خير الجود للبحوث والتجارب

التابعة للعتبة العباسية المقدسة، في

تطبيق تجربة الزراعة المائية بالأحواض،

لاستثمار الأراضي غير الصالحة للزراعة.

وقال مدير المبيعات والتسويق في الشركة

المهندس فلاح

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