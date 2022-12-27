الاطاحة بأبرز مروج للمخدرات في الرمادي

2022/12/27 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في قيادة شرطة محافظة

الانبار ،الثلاثاء ، بالاطاحة بأبرز

مروج للمخدرات بعملية امنية بكمين في

مدينة الرمادي .

وقال المصدر في تصريح صحفي إن "قوة امنية

من قيادة شرطة الانبار نفذت عملية ام

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