السوداني يستقبل في البصرة سفراء دول مجلس التعاون الخليجي واليمن لدى العراق

2022/12/27 | 13:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إستقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد

شياع السوداني، صباح اليوم الاثنين في

البصرة، سفراء دول مجلس التعاون لدول

الخليج العربية وسفير الجمهورية

اليمنية لدى العراق.

وجرى خلال اللقاء استعراض مجمل

العلاقات

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