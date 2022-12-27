النزاهة تحبط محاولة اختلاس مواد بأكثر من ربع مليار دينار من مصنع القطنية

2022/12/27 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

اعلنت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، ضبط مدير أحد المصانع العائدة لوزارة الصناعة والمعادن؛ على خلفية إخراج مواد بأكثر من ربع مليار دينار من معمل خياطة بغداد إلى مصنع القطنية؛ بغية بيعها في الأسواق المحلية.وذكر بيان لدائرة التحقيقات في الهيئة، وتلقته (بغداد اليوم)، أنه "في معرض حديثها عن تفاصل العملية التي نفذت بموجب مذكرة قضائية، أفادت بتلقيها معلومات تفيد بإقدام مدير مصنع القطنية العائد لوزارة الصناعة والمعادن بتوجيه معمل خياطة بغداد التابع للمصنع؛ بغية إخراج كميات كبيرة من "القماش الباكستاني" الموجود في مخازن المعمل بقيمة (300,000,000) مليون دينار؛ لبيعه إلى أحد التجار ونقله على متن عجلات أهلية بصورة مخالفة للقانون".وتابعت الدائرة، أنها "قامت بتأليف فريق عمل والانتقال الى مقر معمل خياطة بغداد، وبعد اجراء التحري داخل المعمل، تم الكشف عن وجود ثلاث عجلات حمل داخله محملة بالقماش"، مؤكدة "ضبط مدير المصنع، و(3) من سائقي العجلات، فضلا عن العجلات المخصصة لنقل كميات القماش".وأضافت، أن "العملية أسفرت أيضا عن ضبط أصل المذكرات الصادرة عن مصنع القطنية بتوقيع المدير المتضمنة نقل القماش بدون مسوغ أو سبب يذكر، وكذلك ضبط سجل الصادر في المصنع مع أصل معاملة استدراج العروض"، مشيرة الى أنه "تبين تزوير كتب تسهيل مهمة لسائقي العجلات التي تم إبرازها من قبل المتهم (مدير المصنع)، وتوقيعه معاملة وهمية".ونوهت الهيئة، الى "تنظيم محضر ضبط أصولي، وعرضه رفقة المضبوطات والمتهمين، على قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية؛ الذي قرر توقيف المتهم الأول وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات، وإطلاق سراح سائقي العجلات بكفالة مالية، كما تم توقيف مسؤول شعبة التسويق في المصنع؛ لتورطه في القضية".

تحرير: أ.ف

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