وزارة الاعمار:  انجاز 60% من اعمال ثاني اكبر مشاريع الماء في العراق

2022/12/27 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلنت وزارة الاعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، عن تحقيق مراحل عمل متقدمة من اعمال مشروع ماء (النجف - كوفة) الموحد في محافظة النجف.وذكر المكتب الإعلامي للوزارة، أن "الوزارة حققت مراحل عمل متقدمة من اعمال مشروع ماء (النجف - كوفة) الموحد في محافظة النجف، الذي تبلغ طاقته التصميمية 16000 م3/ بالساعة"، وفق البيان الذي تلقته (بغداد اليوم).

وأضاف أن "المشروع يُعد من اهم مشاريع الخطة الاستثمارية الخدمية للوزارة، وثاني اكبر مشروع للماء في العراق بعد مشروع ماء البصرة الكبير؛ كونه سيوفر الماء الصالح للشرب ويسد حاجة اكثر من 800 الف نسمة من المواطنين في المحافظة".

وأكد البيان على أن "العمل مستمر في المشروع بواقع (شفتين) تنفيذاً لقرار الوزير بنگين ريكاني لتقليص مدد التنفيذ"، مشيرا الى أنه "من المؤمل انجاز المشروع وادخاله حيز الخدمة العام المقبل".

تحرير: ر.



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