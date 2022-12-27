صراع حزبَي طالباني وبارزاني يدفع واشنطن نحو التلويح بقطع مساعداتها

2022/12/27 | 14:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

كشف مصدر مطلع، اليوم الثلاثاء، عن تهديد الولايات المتحدة الأمريكية بقطع المساعدات المقدمة لقوات البيشمركة، بسبب احتدام الصراع بين الحزبين الحاكمين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني.

وقال المصدر في حديث، لـ (بغداد اليوم) إن "الولايات المتحدة هددت بقطع المساعدات المالية والعسكرية عن قوات البيشمركة الكردية".

وأضاف أن "قطع المساعدات من الأموال والأسلحة جاء بسبب طلب سابق تقدمت به واشنطن بضرورة توحيد قوات البيشمركة ودمجها بمؤسسة واحدة".

يشار إلى أن البيشمركة تنقسم إلى قوات 70 التابعة للاتحاد الوطني، وقوات 80 التابعة للحزب الديمقراطي.

وتشهد كردستان صراعا محتدما بين الحزبين الكرديين الحاكمين الاتحاد الوطني الكردستاني والديمقراطي الكردستاني حيث كان الصراع الدائر على الزعامة ومنصب رئيس الجمهورية والمناصب الوزارية الأخرى فضلا عن اتهام الاتحاد للديمقراطي بالهيمنة على السلطة في الإقليم والتلاعب بمقدرات كردستان .

ويتقاسم الحزبان الكرديان التقليديان النفوذ والسلطة في الإقليم، وما زالا يعانيان من آثار "حكم الإدارتين" الذي نشأ بعد حرب أهلية خاضاها منتصف تسعينيات القرن الماضي، تمكن خلالها الحزب "الديمقراطي" بزعامة مسعود بارزاني من فرض نفوذه على المناطق الوسطى والشمالية من الإقليم وأهمها أربيل ودهوك، بينما خضعت المناطق الشرقية والجنوبية لسيطرة حزب طالباني، ومركزها السليمانية.





تحرير: ع .



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