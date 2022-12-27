الشركات الصينية تستحوذ على الحصة الأكبر من صادرات العراق النفطية في تشرين الثاني

2022/12/27 | 14:33 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت شركة تسويق النفط العراقية "سومو"، اليوم الثلاثاء، أن الشركات النفطية الصينية كانت الأكثر عددا لشراءً النفط العراقي خلال شهر تشرين الثاني الماضي.

وذكرت "سومو" في إحصائية نشرتها على موقعها الرسمي واطلعت عليها "الاقتصاد نيوز"، إن "الشركات الصينية كانت الأكثر عدداً من بين الشركات العالمية الأخرى في شراء النفط العراقي وبواقع 10 شركات من أصل 38 شركة قامت بشراء النفط خلال شهر تشرين الثاني".

وأضاف البيان أن "الشركات الهندية جاءت ثانيا وبعدد 7 شركات وجاءت الشركات الامريكية ثالثا وبعدد اربع شركات، ومن ثم جاءت الشركات الكورية الجنوبية والايطالية بعدد 3 شركات، وجاءت الشركات اليونانية رابعا بعدد شركتين، فيما توزعت البقية على الشركات الاسبانية و(الهولندية - البريطانية)، والتركية والروسية والاماراتية واليابانية والفرنسية والاردنية والاذربيجانية وبواقع شركة واحدة لكل منها".

وأشارت "سومو" الى انها "تعتمد فى بيعها للنفط العراقي على المعايير الرئيسية للتعاقد مع الشركات النفطية العالمية الكبرى والمتوسطة المستقلة والحكومية المتكاملة عموديا"، مبينة أن "أبرز الشركات العالمية التي اشترت النفط العراقي هي شركة هندوستان الهندية وكوكاز الكورية وبتروجاينا الصينية واكسون موبيل الامريكية وشل الهولندية البريطانية وايني الإيطالية".

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