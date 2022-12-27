لماذا يحذّر السيد السيستاني من خطورة طمس «الهوية الثقافية» للعراقيين؟!

2022/12/27 | 14:38 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:حسين فرحان

بعدَ عقدينِ من الزمن، ما يزالُ جوابُ

المرجعيةِ العُليا لصحيفةِ (الواشنطن

بوست) غضًّا طريًا يتجدَّدُ مع تجدُّدِ

الحوادثِ الواقعةِ المليئةِ بالفِتَنِ

والمؤامراتِ التي تُريدُ لهذا الشعبِ

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