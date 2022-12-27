2022/12/27 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمنتمكنت قيادة شرطة محافظة كربلاء، اليوم الثلاثاء، من اعتقال "سارق السيارات" في المحافظة.

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