أحد أخطر المطلوبين للقضاء.. تفاصيل رسمية تخص المتهم

2022/12/27 | 14:42 - المصدر: السومرية نيوز

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أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الثلاثاء، تفاصيل جديدة تخص المتهم المدعو "أحمد حسن جواد، والمكنى بـ"احمد رومية".

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