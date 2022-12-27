دبي تتوقع استقبال مليوني مسافر تزامناً مع موسم العطلات

2022/12/27 | 15:09 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

توقعت مطارات دبي ارتفاع نشاط حركة السفر خلال الأيام المقبلة تزامناً مع موسم العطلات وحتى بداية العام المقبل.

وبحسب بيانات حديثة لمطارات دبي، فمن المتوقع أن تصل حركة المرور إلى نحو مليوني مسافر عبر مطار دبي الدولي خلال الأيام الثمانية المقبلة بدءاً من 27 ديسمبر الجاري ليصل متوسط عدد المسافرين اليومي إلى 245 ألف مسافر من وإلى دبي.

ومن المتوقع أن يكون يوم الثاني من يناير المقبل أكثر الأيام ازدحاماً، حيث يتوقع أن يتجاوز عدد المسافرين 257 ألف مسافر.

وشهد متوسط أعداد المسافرين اليومي انتعاشاً ملموساً لتسجل حركة مماثلة لمستويات ما قبل الجائحة على خلفية الانتعاش القوي الذي شهده قطاع السفر خلال عام 2022، ليكون الموسم الأخير من هذا العام من أكثر المواسم ازدحاماً منذ 2019.

ويعزى الارتفاع في حركة المسافرين خلال شهر ديسمبر الحالي إلى مجموعة من العوامل بما في ذلك التدفق الموسمي للزوار، وبطولة كأس العالم لكرة القدم التي اختتمت مؤخراً في الدوحة، وجاذبية دبي كوجهة سياحية مفضلة على مدار العامين الماضيين.

ومن جانبها، أكدت مطارات دبي حرصها على التنسيق والتعاون الوثيق مع جميع الشركاء في قطاع الطيران، وعمليات المراقبة، والشركاء الاستراتيجيين والتجاريين ومزودي الخدمات؛ لضمان تقديم تجربة سفر سلسة ومريحة خلال موسم العطلات، وحثت مطارات دبي المسافرين على اتباع بعض النصائح البسيطة للاستمتاع بتجربة سلسة خلال هذا الموسم.

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