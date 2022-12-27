المنتخب الوطني يخوض أولى وحداته التدريبية في البصرة استعدادا لخليجي25

2022/12/27 | 15:10 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - البصرة

خاضَ المنتخب الوطنيّ أولى وحداته التدريبيّة، اليوم الثلاثاء، في مراكز تدريبات المدينة الرياضيّة في البصرة، وذلك ضمن تحضيراته لبطولة خليجي 25 .

وذكر بيان للاتحاد العراقي لكرة القدم تلقته (بغداد اليوم) ان "التدريبات شارك فيها 24 لاعباً هم كل من" جلال حسن ، فهد طالب ، أحمد باسل ، علي عبادي، مناف يونس ، علي فائز ، مصطفى ناظم ، زيد تحسين ، حسين عمار ، ضرغام إسماعيل ، أحمد يحيى ، محمد علي عبود ، أمير العماري ، ريوان أمين ، إبراهيم بايش ، حسين علي ، أحمد ياسين ، حسن عبد الكريم ، حسين جبار ، اسو رستم ، علاء عباس ، مؤمل عبد الرضا ، أحمد فرحان و شيركو كريم، والأخير لم يشارك بعد تعرضه لكدمةٍ في مواجهةِ الميناء الأخيرة مع ناديه الكويت يوم أمس، مفضلاً أن يأخذ قسطاً من الراحة".وتابع ان"التدريبات ابتدأت بمحاضرةٍ من قبل الجهاز الفني في غرفة المنازع، تحدث فيها مدرب المنتخب الوطني (خيسوس كاساس) عن بعض التعليمات والإرشادات التي دعا من خلالها اللاعبين للالتزام في تطبيقها وتنفيذها والتركيز منذ الآن قبل خوض أول وحدة تدريبية والتي جاءت خفيفةَ الشدة شملت عملياتَ التسخين والإحماء وفق مجموعات متفرقة ( 6 ضد 2)، مع تطبيق بعض الجوانب الفنية والتكتيكيّة ثم التدريب وفق مساحات معينة تم تحديدها في ملعب التدريب، إضافةً إلى تدريب بعض اللاعبين على مهاراتِ التسديد من خارج منطقة الجزاء، ومن المؤمل أن تتصاعد وتيرة التدريبات بدايةً من يوم غد الأربعاء".وأكد المنسق الإعلامي للمنتخبِ الوطني، محمد عماد بحسب البيان إن "التدريبات ستكون مغلقةً بداية من اليوم، وبعيدةً عن التصريحات الإعلامية بمختلفِ أشكالها، وسيحدد يوم مخصص لاحقاً للتواجد الإعلامي في تدريباتِ المنتخب الوطنيّ".وأضافَ إن "مدرب المنتخب الوطني (خيسوس كاساس) سيعقد مؤتمره الصحفي يوم الخميس المقبل الموافق الخامس من كانون الثاني ( يناير ) في الساعةِ الحادية عشرة صباحاً في ملعب البصرة الدولي".

ينتظر عشاق الكرة العربية بفارغ الصبر مباريات بطولة كأس الخليج "خليجي 25"، التي من المقرر أن تستضيفها مدينة البصرة خلال الفترة ما بين يومي 6 و19 كانون الثاني 2023.





ويشارك في بطولة الخليج "خليجي 25" لكرة القدم، 8 منتخبات مقسمة إلى مجموعتين، بواقع أربعة منتخبات في كل منها، على النحو التالي:

المجموعة الأولى: العراق – السعودية – عمان – اليمن

المجموعة الثانية: البحرين – الكويت – قطر – الإمارات.

وسيقص منتخب العراق شريط بطولة "خليجي 25" مع نظيره العماني يوم الجمعة 6 كانون الثاني 2023، على استاد البصرة الدولي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الأولى وستشهد المباراة الثانية في نفس اليوم، بين منتخبي السعودية واليمن.

تحرير : ع .



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