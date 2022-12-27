2022/12/27 | 15:35 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ​النزاهة: استقدام محافظ بابل ومدير عام صحة المحافظة الأسبقين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/27 | 15:35.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (​النزاهة: استقدام محافظ بابل ومدير عام صحة المحافظة الأسبقين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (​النزاهة: استقدام محافظ بابل ومدير عام صحة المحافظة الأسبقين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).