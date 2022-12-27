2022/12/27 | 15:36 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير العمل يوجه بمنح القروض لإنشاء مشاريع حقيقية ذات جدوى اقتصادية

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