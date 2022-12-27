27 رصاصة تنهي حياة لاعب سنغالي في فرنسا

2022/12/27 | 16:13 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نادي أوباني الذي ينافس في دوري

الدرجة الرابعة بفرنسا عن مقتل لاعبه

عادل سانتانا ميندي، بالرصاص، قبل أيام.

وكتب نادي أوباني الفرنسي ومقره بلدة

أوباغن قرب مارسيليا إن اللاعب قتل في

حادث مأساوي، وأ

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