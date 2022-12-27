2022/12/27 | 16:31 - المصدر: آي كيو نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تظاهرة في ديالى أدت إلى الإطاحة بأحمد رومية: أحد أشهر المطلوبين هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع آي كيو نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/27 | 16:31.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع آي كيو نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تظاهرة في ديالى أدت إلى الإطاحة بأحمد رومية: أحد أشهر المطلوبين) نشر أولاً على موقع (آي كيو نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تظاهرة في ديالى أدت إلى الإطاحة بأحمد رومية: أحد أشهر المطلوبين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (آي كيو نيوز).