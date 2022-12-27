بالوثيقة.. إنهاء تكليف وتغييرات تطال عدداً من مدراء نزاهة الديوانية

2022/12/27 | 16:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أجرت هيئة النزاهة، اليوم الثلاثاء، بعض التغييرات التي طالت مدراء في نزاهة محافظة الديوانية، فيما انهت تكليف آخرين.

وذكرت وثيقة تلقتها (بغداد اليوم) إن "رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون أنهى تكليف عدداً من مدراء الهيئة في محافظة الديوانية، فيما تم تكليف آخرين".

أدناه نص الوثيقة:

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