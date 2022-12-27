2022/12/27 | 17:15 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: c9z32C0L26o

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. سرقة الدولار من أجل الجارة الارجنتين | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. سرقة الدولار من أجل الجارة الارجنتين | #بمختلف_الاراء مع قحطان عدنان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).