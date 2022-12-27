بعد التصويت على تثبيتهم.. وزير التربية مخاطباً المحاضرين: وعدنا وأوفينا

2022/12/27 | 17:15 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلن التربية إبراهيم نامس الجبوري ، اليوم الثلاثاء، تصويت مجلس الوزراء على تثبيت المحاضرين و الاداريين على الملاك الدائم.

وقال الجبوري في تغريدة على تويتر “وعدنا وأوفينا ، فأنتم منا ولنا ..



نزف لكم اليوم الثلاثاء بشرى تثبيتكم على الملاك الدائم بعد تصويت مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم و إدراجكم ضمن موازنه ٢٠٢٣”.واضاف “نشكر الدور الكبير الذي قمتم به خلال مسيرتكم التعاقدية ، كما نتقدم الى رئيس الوزراء و مجلسه لهذه الالتفاته الكريمة “.

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