2022/12/27 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -متابعة

ودّع الأسطورة البرازيلية بيليه، عائلته وأصدقاءه عبر رسالة صوتية وجهها لهم من مستشفى ألبرت أينشتاين، في مدينة ساوباولو البرازيلية،حيث يرقد هناك منذ نحو شهر، ويصارع مرض السرطان.

وقال رجل الأعمال البريطاني فرانك خالد، صاحب وكالة إدارة رياضية، عبر حسابه على "تويتر": "بيليه يقول وداعا للعائلة والأصدقاء منسرير المستشفى.



أسطورة كرة القدم بيليه يخسر ببطء معركته ضد السرطان، وتقول عائلته إن حالته تزداد سوءا".

وكانت ابنة بيليه نشرت صورة أسطورة كرة القدم البرازيلية من سريره في المستشفى في ساو باولو، وهي تعانقه، مرفقةً بعبارة "ليلة أخرىمعا".

وتظهر كيلي كريستينا ناسيمنتو، في الصورة، وهي تعانق والدها البالغ من العمر 82 عامًا ولم يظهر في الصورة سوى جانب واحد منوجهه.

وبدأ فريق نادي سانتوس البرازيلي في التجهيز لجنازة بيليه رغم بقائه على قيد الحياة من خلال تجهيز النعش الخاص به، الأمر الذي يشيرإلى تدهور حالته الصحية بشكل كبير

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيليه يودع عائلته وأصدقاءه في آخر أيامه بعد فشل أعضائه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيليه يودع عائلته وأصدقاءه في آخر أيامه بعد فشل أعضائه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).