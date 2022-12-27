التربية تزف بشرى للمحاضرين

2022/12/27 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

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اعلنت وزارة التربية، الثلاثاء، عن تصويت مجلس الوزراء على تثبيت المحاضرين والاداريين.

وقال كريم السيد متحدث وزارة التربية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "نُبارك لزُملائنا المُحاضرين وأسركم الكريمة التثبيت على الملاك الدائم بعد تصويت مجلس الوزراء في جلسة اليوم".

واضاف: "وعدتكم وزارة التربية بأنها ستقف معكم وتُساندكم، واليوم يتحقق مطلبكم لتواصلوا عطاءكم في مؤسستكم ومدارسكم ومسؤولياتكم التربوية".

تحرير:شمس

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