ثلث البرلمان يحشّد.. الجلسة الاستثنائية حول

2022/12/27 | 17:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب محمد قتيبة البياتي، اليوم الثلاثاء، عن موعد الجلسة الاستثنائية حول أزمة الدولار في الاسواق العراقية، مبينًا أن الوضع خطر وقد تنعكس نتائجه على الاسواق والاقتصاد بشكل عام.

وقال البياتي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إنه "حتى الان وصل إجمالي التواقيع النيابية الداعمة لعقد جلسة استثنائية لمناقشة ملف ازمة الدولار بعد ارتفاع غير مسبوق في اسعار الصرف مؤخرا الى 100 نائب والاعداد في تزايد مستمر".

واضاف، انه "يتوقع ان تعقد الجلسة الاسبوع القادم بعد رفع الطلب الى رئاسة مجلس النواب"، لافتا الى ان "الوضع خطر لاسباب متعددة نظرا لما يسببه من ضغط اقتصادي ليس على الشرائح الضعيفة بل حتى التجار بسبب ارتفاع المستمر لاسعار الصرف".

واشار إلى أن "الوضع يحتاج الى حلول انية واخرى على البعد المتوسط والبعيد من اجل تفادي اي حالات مماثلة تنعكس سلبا على الاسواق والاقتصاد بشكل عام".

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