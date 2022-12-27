"ما زالوا في التسعينيات".. طالبان تستمر في تدمير حقوق وحريات المرأة

2022/12/27 | 17:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صدرت أوامر للمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء أفغانستان بمنع الموظفات من القدوم إلى العمل بشكل فوري، وهو قرار اتخذته حركة طالبان ردًا على ما وصفته بـ"انتهاكات القيم الإسلامية" للحركة.وقال وزير الخارجية الأمريكية أنطوني بلينكن، عبر حسابه على تويتر، إنه يشعر بقلق شديد، وحذر من أن القرار قد يعطل المساعدة المنقذة لحياة الملايين في أفغانستان.

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