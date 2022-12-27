ملاحقة في 4 محافظات بمشاركة 3 جهات.. تفاصيل الإطاحة بأحمد رومية

2022/12/27 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

كشف مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، عن آلية الإطاحة بأحمد رومية أشهر مطلوب للقضاء في ديالى بعد 2003.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "المتهم أحمد رومية شكل ابرز الاسماء المطلوبة في القائمة السوداء في ديالى منذ 4 سنوات، وتسبب في خلق مشاكل كبيرة في عدة منها في ابي صيدا وقراها بالاضافة الى قيادة تشكيل اجرامي تورط بالكثير من الجرائم منها القتل والخطف".

وأضاف أن "عملية التعقب الكبرى للمتهم احمد رومية جرت بأوامر مباشرة من قبل رئيس الحكومة، بعد تقديم تقرير أمني عن تظاهرات شعبية عقب مقتل مدني قبل نحو شهرين"، لافتا إلى أن "عملية الملاحقة جرت في 4 محافظات قبل الإطاحة به في كركوك بعد استدراجه عبر خطة منظمة شاركت بها 3 تشكيلات أمنية في آن واحد".

وأشار إلى أن "رومية يُعد أشهر وأخطر مطلوب في ديالى بعد 2003 لم يقاوم وجرى اعتقاله بسهولة"، لافتا الى انه "لا يزال محتجزا في مركز أمني محصن في كركوك وقرار نقله إلى ديالى لم يُتخذ حتى الآن بانتظار موقف أمني من بغداد حياله".

ومساء يوم أمس، أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة، يحيى رسول، اعتقال أحمد رومية، المطلوب للقضاء، بعملية نوعية في كركوك.

المحرر: غ.



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