التربية: تثبيت المحاضرين يشمل كل من أكمل خدمة سنتين تعاقدية

2022/12/27 | 17:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم -بغداد

أكد وزير التربية إبراهيم نامس الجبوري، اليوم الثلاثاء، أن تثبيت المحاضرين يشمل كل من أكمل خدمة سنتين تعاقدية.

وقال الجبوري في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم) "نزف لكم اليوم بشرى تثبيتكم على الملاك الدائم بعد تصويت مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم الثلاثاء وإدراجكم ضمن موازنة 2023، شاكرا الدور الكبير الذي قمتم به خلال مسيرتكم التعاقدية".

أدناه نص التغريدة:

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