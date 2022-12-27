الإعلام الأمني يصدر بياناً بالقبض على “أحمد رومية”

2022/12/27 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قامت خلية الإعلام الأمني ، اليوم الثلاثاء ، بإضدار بيان مفاده : بتوجيه مباشر من قبل السيد القائد العام للقوات المسلحة، وبمتابعة ميدانية مستمرة من قيادة العمليات المشتركة، وبجهد استخباري نصب كمين محكم، وإلقاء القبض على المدعو “أحمد حسن جواد” المُكنى (أحمد رومية) والذي يعد أحد أخطر المطلوبين للقضاء وصادرة بحقه مذكرة قبض وتحر وفق أحكام المادة (٤ / إرهاب) وذلك لقيامه بأعمال إجرامية هددت الأمن والسلم المجتمعي.

العملية تمت بعد أيام من المتابعة الميدانية واستناداً إلى معلومات استخبارية دقيقة من جهاز الأمن الوطني حول وجود المطلوب (أحمد رومية) في محافظة كركوك بعد أن هرب من محافظة ديالى.

كما ان قيادة العمليات المشتركة خاطب الشعب العراقي ، من خلال كل الأبطال في قطعاتها الأمنية وبجميع صنوفها وعناوينها والوكالات الأمنية والاستخبارية عاهدت أبناء الشعب العراقي الكريم بأن تكون العين الساهرة لحماية هذا البلد واليد الضاربة التي تدك رأس كل من يحاول المساس بالأمن.

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