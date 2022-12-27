2022/12/27 | 17:51 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قامت وزارة المالية اليوم الثلاثاء باصداركافة التعليمات الخاصة بصلاحية الصرف لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة كما هو ادناه :

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزارة المالية تصدر تعليمات خاصة بصلاحية الصرف لجميع الوزارات والجهات غير المرتبطة قناة التغيير الفضائية.

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