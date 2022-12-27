شاهد.. حريق ضخم داخل مصفى لاناز في أربيل

2022/12/27 | 17:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: حريق ضخم داخل مصفى لاناز في أربيل pic.twitter.com/81nv6RWmBV — المسلة (@Almasalah2)...

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حريق ضخم داخل مصفى لاناز في أربيل أولاً على المسلة.

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