2022/12/27 | 17:54 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 27 ديسمبر، 2022 بغداد/المسلة: أقام قسم تقنيات الميكانيكية في المعهد التقني كربلاء بجامعة الفرات الأوسط...

ظهرت المقالة معهد كربلاء يقيم حلقة نقاشية حول تأثير العزل الحراري على المساكن أولاً على المسلة.

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