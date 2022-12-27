مجلس الوزراء يصوت على تثبيت المحاضرين

2022/12/27 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء،

تصويت مجلس الوزراء على تثبيت

المحاضرين

وقال المتحدث باسم الوزارة كريم السيد:

"نبارك لزُملائنا المحاضرين وأسركم

الكريمة التثبيت على الملاك الدائم بعد

تصويت مجلس ال

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