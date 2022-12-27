البنك المركزي العراقي يصدر بيانا مهما بشان ارتفاع اسعار صرف الدولار

2022/12/27 | 17:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اجتمع مجلس إدارة البنك المركزي

العراقي بتاريخ 2022/12/27 وناقش تداعيات

ومؤشرات ارتفاع أسعار الصرف في الأسواق

المحلية وما يتعرض له سعر صرف العملة

الاجنبية منذ ايام من ضغوطات مؤقتة

ناتجة عن عوامل داخلية

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