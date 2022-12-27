للأسواق السعودية.. مصر تصدر أول شحنة مشغولات ذهبية من دون

2022/12/27 | 18:05 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن هاني ميلاد جيد رئيس الشعبة العامة للذهب و المجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية عن إتمام أول شحنة تصديرية لمشغولات ذهبية مصرية للأسواق السعودية معفاة من رسم التثمين.

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