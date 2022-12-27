الأمانة العامة: بناء جامع وكنيسة ومركز لحوار الأديان في مدينة أور

2022/12/27 | 18:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز/ بغداد

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، إطلاع وفدها الزائر لمحافظة ذي قار على مستجدات عملية تطوير مدينة أور الأثرية، مشيرة إلى استعدادات لبناء جامع وكنيسة ومركز لحوار الأديان.

وقال المتحدث باسم الأمانة العامة حيدر مجيد لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "جولة الوفد شملت زيارة مدينة أور الأثرية للاطلاع على آخر مستجدات تطوير المدينة الأثرية والمباشرة بالمدينة السياحية".وأشار مجيد إلى أن "هناك عملية نصب اللوحات التعريفية وكاميرات مراقبة وبعض الأجهزة والمعدات وإدامة البنى التحتية للمدينة، والاستعدادات مستمرة لبناء كنيسة وجامع ومركز لحوار الأديان".وأضاف، أن "جولة الوفد شملت كذلك مطار الناصرية الدولي، وهو مشروع حيوي ومهم لكل العراق وليس لذي قار فقط، والذي يتضمن تأهيلا شاملا للمطار متضمناً المدرج السابق وبرج المراقبة وايضا إنشاء مدرج جديد يستوعب الطائرات العملاقة".ونوه مجيد، بأنه "سيكون هناك اهتمام كبير بالشحن الجوي، وكذلك بناء إدارة للمطار وفندق وبقية المرافق الحيوية، وهذا سوف يسهم في تشغيل الأيادي العاملة في المحافظة وتحسين الواقع الاقتصادي".

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