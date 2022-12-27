آخر تحديثات طقس العراق.. سحب ركامية رعدية تغطي سماء عدد من مدن الجنوب

2022/12/27 | 18:44 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تشير التنبؤات الجوية، الثلاثاء، إلى نشاط سحب ركامية رعدية في عدد من المحافظات الجنوبية.

وقال المتنبئ الجوي علي الموسوي في إيضاح، إن “صور الاقمار الصناعية ترصد نشاط سحب ركامية رعدية ممطرة على مدن الجنوب (غرب الديوانية وذي قار والبصرة والمثنى)، مصحوبة بهطول زخات مطر متفاوتة الشدة، ولكن تتميز الأمطار الهاطلة حالياً بالغزارة على مناطق جنوب البصرة وبادية المثنى”.

وأضاف، “متوقع أن تستمر فرص الأمطار لما تبقى من اليوم الثلاثاء على مدن الجنوب وبعض مناطق الفرات الأوسط وأجزاء من (الديوانية والنجف)، وعموماً قد شهدت محافظة الانبار صباح اليوم هطول امطار جيدة تميزت بالغزارة شمال وغرب الأنبار، كما شهدت ايضا باقي مدن الوسط هطول قطرات من المطر إلى زخات خفيفة متفرقة”.

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