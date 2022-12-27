2022/12/27 | 18:47 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الإعلام والاتصالات تعلن نصب خمسة أبراج متحركة و20 خلية ذكية في المنافذ البرية والجوية بالبصرة استعداداً لخليجي 25 هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2022/12/27 | 18:47.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

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