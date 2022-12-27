2022/12/27 | 18:50 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: JBMeQAGspLY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ياأهل البصرة عذرونا جايين ناخذ الكاس..عماني يخاطب العراقيين #متداول_في) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ياأهل البصرة عذرونا جايين ناخذ الكاس..عماني يخاطب العراقيين #متداول_في) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).