وكالة نون الخبرية تنشر نص قرارات الحكومة العراقية لهذا الاسبوع

2022/12/27 | 18:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع

السوداني، اليوم الثلاثاء، الجلسة

الاعتيادية العاشرة لمجلس الوزراء،

وجرت فيها مناقشة مجمل الأوضاع العامة

في البلاد، والبحث في الموضوعات

المدرجة على جدول الأعما

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