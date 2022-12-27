هكذا قال المسؤول السابق !!

2022/12/27 | 18:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: علي حسين

توقفت كثيراً وأنا أقرأ ما كتبه الوزير

والنائب السابق باقر جبر الزبيدي، وفيه

يقول: "عادت الموصل لتتنفس الحرية بعد

القضاء على تنظيم داعش الإرهابي منذ خمس

سنوات وبدأت ملامح المدينة تظهر م

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