حيثُ نتفلسفْ

2022/12/27 | 18:54 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبدالمنعم الأعسم

منذ حوالي عقد من السنين احتفلت منظمة

اليونسكو التابعة للامم المتحدة باليوم

العالمي للفلسفة، وجاء في رسالة ايرينا

بوكوفا المديرة العامة للمنظمة، آنذاك،

القول: «تقضي الضرورة أكثر

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