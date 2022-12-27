مجلس الوزراء: قرار حجب البطاقة التموينية يشمل ممن يزيد راتبه عن مليوني دينار

2022/12/27 | 19:06 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أعلن مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، أن قرار حجب البطاقة التموينية يشمل ممن يزيد راتبه عن مليوني دينار، وشمول باقي الموظفين بالبطاقة .

وذكر إعلام رئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته (بغداد اليوم) أنه "تنفيذا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء الخاصة بزيادة الشرائح المستفيدة من مفردات البطاقة التموينية، بينهم الموظفون التي تأثرت رواتبهم بسبب ارتفاع الأسعار في السوق المحلية، فقد أقر مجلس الوزراء قيام وزارة التجارة بحجب مفردات البطاقة التموينية عن المديرين العامين ومن هم بدرجتهم صعوداً، ولمن يزيد راتبه عن مليوني دينار".

وأشار إلى "شمول باقي الموظفين بمفردات البطاقة كاملة".

تحرير: غ.



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