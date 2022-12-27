قبيل انطلاق

2022/12/27 | 19:16 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعد أن تأجلت استضافة العراق بطولة كأس الخليج بسبب التوترات الأمنية في البلاد فإنها أصبحت جاهزة لاستقبال ضيوف البطولة الخليجية لكرة القدم من 8 دول عربية.

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